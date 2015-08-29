​Министерство: В правительство представлены предложения относительно неиспользуемых пригодных для посева земель

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства представило в правительство предложения относительно внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с неиспользуемыми на территории страны и пригодными для посева землями.

Об этом в заявлении Report отметил замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

И.Гулиев сказал, что в ближайшее время в кодекс могут быть внесены соответствующие изменения.

По его словам, за неиспользование пригодных для посева земельных участков предусматривается применение штрафов: "Возможно, это окажет свое влияние на использование земель".