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    ​Министерство: В правительство представлены предложения относительно неиспользуемых пригодных для посева земель

    Лица, не использующие пригодные для посева земли, будут оштрафованы

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства представило в правительство предложения относительно внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с неиспользуемыми на территории страны и пригодными для посева землями.

    Об этом в заявлении Report отметил замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

    И.Гулиев сказал, что в ближайшее время в кодекс могут быть внесены соответствующие изменения.

    По его словам, за неиспользование пригодных для посева земельных участков предусматривается применение штрафов: "Возможно, это окажет свое влияние на использование земель".  

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