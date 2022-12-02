Министерство: В междугородних перевозках используется все больше малогабаритных автобусов

В последнее время в Азербайджане участились случаи использования автобусов малого класса вместимости салона в междугородних пассажирских перевозках.

В последнее время в Азербайджане участились случаи использования автобусов малого класса вместимости салона в междугородних пассажирских перевозках.

Как сообщает Report, об этом заявил главный специалист Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рауф Сафаров на конференции на тему ”Развитие транспортно-логистического комплекса“ в Азербайджанском университете архитектуры и строительства.

"В настоящее время междугородные перевозки осуществляются по 621 маршруту. По этим линиям ежедневно курсирует 1 966 автобусов. Одной из самых больших проблем является сильный износ больших автобусов и как следствие увеличение использования малогабаритных автобусов. Это также способствует росту незаконных перевозок пассажиров. В междугородних перевозках начальным и конечным пунктом назначения являются автовокзалы, однако часто на некоторых территориях организованы незаконные автобусные остановки. Чтобы упростить междугороднее сообщение, для пассажиров действует сайт biletim.az, где они могут приобрести билеты", - отметил он.

Сафаров также добавил, что в настоящее время в Баку в общей сложности насчитывается свыше 2,8 тыс. автобусов, 1,9 тыс. из которых используются каждый день.