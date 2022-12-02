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Министерство: В Баку очень много такси

Министерство: В Баку очень много такси В Баку слишком много автомобилей, предоставляющих услуги такси
Инфраструктура
2 декабря 2022 г. 12:39
Министерство: В Баку очень много такси

В Баку слишком много автомобилей, предоставляющих услуги такси.

Как сообщает Report, об этом главный специалист министерства цифрового развития и транспорта Рауф Сафаров заявил на конференции "Развитие транспортно-логистического комплекса" в Азербайджанском университете архитектуры и строительства.

"По нашим данным, в Азербайджане насчитывается примерно 40 000 такси, 28 000 из которых приходятся на Баку. 90% из них работают на онлайн-платформах. При этом в турецком Стамбуле уже несколько лет действует квота на 17 325 такси. Большое количество автомобилей такси в Баку и отсутствие должного внимания к их деятельности приводят к росту числа аварий. К примеру, некоторые водители проводят за рулем автомобиля по 14-16 часов в сутки", - сказал Сафаров.

"У нас есть определенные предложения относительно деятельности служб такси, чтобы разгрузить дороги в столице. Эти предложения включают в себя осуществление деятельности такси на основе разрешений, улучшение бизнес-среды в сфере пассажирских перевозок", - добавил Р. Сафаров.

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Версия на азербайджанском языке RİNN: “Bakıda taksilərin sayı həddindən çoxdur”

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