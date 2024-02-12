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Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку

Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Инфраструктура
12 февраля 2024 г. 18:18
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку

Авиакомпания "Уральские авиалинии" не согласовывала рейсы из Жуковского в Баку с государственными органами гражданской авиации Азербайджана и авиационными властями России, самостоятельно выставив на продажу билеты на эти рейсы.

Об этом Report сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В министерстве заявили, что заявка на согласование полетов из Жуковского в Баку поступила от компании 23 января 2024 года и все еще находится на рассмотрении государственными органами гражданской авиации Азербайджана.

"Уральские авиалинии" знали о правилах и сроках получения разрешения от правительства Азербайджана на выполнение регулярных рейсов, так как месяц назад получали такое разрешение на полеты из Екатеринбурга в Баку. Кроме того, в начале февраля эта же авиакомпания согласовала слот (процедура, требующая предварительного разрешения) в Международном аэропорту Гейдар Алиев для полетов из Самары в Баку", - добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее компания "Уральские авиалинии" заявила о приостановке полетов из Жуковского в Баку до 17 февраля, сославшись на то, что авиавласти Азербайджана не предоставили разрешение на выполнение рейса.

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Версия на азербайджанском языке RİNN: “Ural Hava Yolları” Jukovski-Bakı biletlərini icazəsiz satışa çıxarıb” - EKSKLÜZİV

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