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Министерство: Службы такси нарушают закон "О персональных данных"

Министерство: Службы такси нарушают закон "О персональных данных" База данных большинства компаний, предоставляющих и организующих в Азербайджане услуги такси, управляющих заказами, расположены за границей, что противоречит закону "О персональных данных".
Инфраструктура
17 мая 2023 г. 16:48
Министерство: Службы такси нарушают закон О персональных данных

База данных большинства компаний, предоставляющих и организующих в Азербайджане услуги такси, управляющих заказами, расположены за границей, что противоречит закону "О персональных данных".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, об этом было сказано на встрече в министерстве с представителями служб такси.

Представители министерства заявили, что согласно закону информационные системы персональных данных должны пройти госрегистрацию. Только после этого им дается разрешение на сбор и обработку данных.

Была подчеркнута необходимость регулярной реализации мероприятий в направлении формирования новой государственной политики и механизмов реформирования в сфере пассажирских перевозок.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: “Taksi şirkətləri “Fərdi məlumatlar haqqında” qanunu pozur”

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