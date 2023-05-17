Министерство: Службы такси нарушают закон "О персональных данных"

База данных большинства компаний, предоставляющих и организующих в Азербайджане услуги такси, управляющих заказами, расположены за границей, что противоречит закону "О персональных данных".

База данных большинства компаний, предоставляющих и организующих в Азербайджане услуги такси, управляющих заказами, расположены за границей, что противоречит закону "О персональных данных".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, об этом было сказано на встрече в министерстве с представителями служб такси.

Представители министерства заявили, что согласно закону информационные системы персональных данных должны пройти госрегистрацию. Только после этого им дается разрешение на сбор и обработку данных.

Была подчеркнута необходимость регулярной реализации мероприятий в направлении формирования новой государственной политики и механизмов реформирования в сфере пассажирских перевозок.