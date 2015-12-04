​Министерство: Проект строительства дороги стоимостью 80 млн. манатов будет передан от "Азериншаат" другой компании

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Строительство участка А дороги Масаллы-Астара магистральной автодороги Алят-граница Ирана, от которого отстранено ОАО "Азериншаат", будет осуществляться другой компанией. Об этом сообщили Report в министерстве транспорта.

По информации, стоимость проекта строительства данного участка составляет примерно 80 млн. манатов: "Азериншаат" осуществил около 70% работ по проекту. Однако мы официально прекратили сотрудничество с ними. Сейчас мы ведем переговоры с компаниями Polad İnşaat, Özgün İnşaat и Kolin İnşaat для завершения строительства остального участка дороги".

Отметим, что срок заключенного с ОАО "Азериншаат" договора истек 30 июня этого года, и компания не смогла полностью выполнить свои обязательства по строительству участка дороги протяженностью 22,15 км.