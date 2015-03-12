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    ​Министерство налогов проводит тендер на строительство нового административного здания

    Заявки на участие в тендере будут приниматься до 29 апреля

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Объявлен открытый тендер для приобретения права на проведение строительных работ по возведению 31-этажного административного здания министерства налогов на участке, расположенном на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Музаффара Нариманова.

    Об этом Report сообщили из информационно-аналитического отдела министерства.

    Согласно информации, участникам тендера предложено представить свои заявки в министерство до 29 апреля.

    Кроме того, для выполнения условий контракта участники тендера должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями. Отмечается, что конверты с тендерными предложениями вскроют в министерстве 30 апреля.

    Претендующие на участие в тендере компании должны представить перечисленные на сайте документы.

    По информации министерства, конверты, представленные позже указанного срока, будут возвращены.

    В тендере могут участвовать полномочные представители компаний-претендентов и внесенная за участие сумма не будет возвращена ни при каких условиях.  

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