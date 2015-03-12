​Министерство налогов проводит тендер на строительство нового административного здания

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Объявлен открытый тендер для приобретения права на проведение строительных работ по возведению 31-этажного административного здания министерства налогов на участке, расположенном на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Музаффара Нариманова.
Об этом Report сообщили из информационно-аналитического отдела министерства.
Согласно информации, участникам тендера предложено представить свои заявки в министерство до 29 апреля.
Кроме того, для выполнения условий контракта участники тендера должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями. Отмечается, что конверты с тендерными предложениями вскроют в министерстве 30 апреля.
Претендующие на участие в тендере компании должны представить перечисленные на сайте документы.
По информации министерства, конверты, представленные позже указанного срока, будут возвращены.
В тендере могут участвовать полномочные представители компаний-претендентов и внесенная за участие сумма не будет возвращена ни при каких условиях.
Tural İbadlıАвтор новости
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