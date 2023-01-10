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Министерство экономики провело тренинги в Агдаме

Министерство экономики провело тренинги в Агдаме 18:43
Инфраструктура
10 января 2023 г. 19:57
Министерство экономики провело тренинги в Агдаме

Министерство экономики провело в Агдаме тренинги для сотрудников для сотрудников специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) и юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе".

Как сообщает Report, заместитель специального представителя президента Азербайджанской республики Башир Гаджиев отметил, что азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего одержала историческую победу и освободила наши земли, которые находились под оккупацией почти 30 лет.

"Наши города и села, разрушенные в период оккупации, восстанавливаются в соответствии с поручением главы государства. Азербайджан без поддержки других государств и международных организаций продолжает операции по разминированию освобожденных от оккупации территорий. Одновременно реализуются основные инфраструктурные проекты, ведутся работы в сферах транспорта и логистики, энергоснабжения, водоснабжения и телекоммуникаций. Вся проделанная работа направлена на повышение экономической и социальной мощи наших освобожденных территорий и страны в целом, а также на совершенствование управления", - отметил он.

Кроме того, в своем выступлении Б.Гаджиев подчеркнул важность тренинга и отметил, что вопросы полной прозрачности и соответствия законодательству государственных закупок, привлечения иностранных и местных инвестиций на освобожденные от оккупации территории и построения механизмов стимулирования являются одними из важнейших задач, поставленных президентом страны в ходе ремонтно-строительных и восстановительных процессов на освобожденных территориях.

Заведующий отделом контроля государственных закупок Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Ахмед Гасанов сказал, что гордится находиться на освобожденной от оккупации территории. Он выступил с презентацией на тему "Организация государственных закупок: обеспечение конкурентоспособности и эффективности" и применение Закона Азербайджанской Республики "О государственных закупках".

Затем было заслушано выступление генерального директора Азербайджанского института стандартизации Ильхама Байрамова на тему "Развитие инфраструктуры качества, стандартизация и процедуры оценки соответствия товаров, работ и услуг".

Темами тренинга были также "Лицензии и разрешения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности", "Механизмы привлечения частного сектора на освобожденные от оккупации территории", "Механизм поощрения инвестиций", "Возможности доступа предпринимателей к финансовым ресурсам".

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadiyyat Nazirliyi Ağdamda təlim keçirib

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