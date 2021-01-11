Минэкономики Азербайджана готовит концепцию по восстановлению Карабаха

Освобожденный от оккупации Карабахский регион в свое время имел удельный вес в экономике Азербайджана

Освобожденный от оккупации Карабахский регион в свое время имел удельный вес в экономике Азербайджана.

Об этом сообщил Report начальник отдела устойчивого развития Министерства экономики Гусейн Гусейнов.

“За 28 лет оккупации был нанесен очень серьезный ущерб, как социально-экономический, так и экологический. Так, в Карабахе было полностью разрушено более 600 промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также бездумно эксплуатировались богатые природные ресурсы региона. В настоящее время министерство разрабатывает специальную концепцию по восстановлению Карабаха. В документе будет отражено поэтапное, с применением комплексного подхода, восстановление освобожденных от оккупации территорий. Начнется создание агропромышленных комплексов, строительство туристических объектов, вовлечение природных ресурсов в экономический оборот”, - отметил он.

По словам Гусейнова, оценочные работы в Карабахе продолжается: “В процессе оценки используется местная методология. На следующем этапе предполагается вовлечение в процесс международных организаций. В процессе специализации, который будет проводиться в регионе, естественно, будут учтены традиционные экономические сферы, в то же время дан старт строительству инфраструктуры, предусматривается восстановление железных и автомобильных дорог, транспортных узлов”.