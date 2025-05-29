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Милли Меджлис рассмотрит вопрос об изменениях в правила строительных работ в лесном фонде

Милли Меджлис рассмотрит вопрос об изменениях в правила строительных работ в лесном фонде Милли Меджлис рассмотрит вопрос об изменениях в правила строительных работ в лесном фонде
Инфраструктура
29 мая 2025 г. 10:55
Милли Меджлис рассмотрит вопрос об изменениях в правила строительных работ в лесном фонде

Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит вопрос о внесении изменений в правила проведения строительных работ в лесном фонде страны.

Как сообщает Report, поправки предлагается внести поправки в Лесной, Гражданский, Налоговый и Градостроительный кодексы, законы "Об исполнительном производстве" и "О государственном реестре недвижимого имущества". Законопроект был обсужден сегодня на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

Документ подготовлен в целях исполнения закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс" от 30 мая 2023 года и обеспечения соответствия между нормами действующего законодательства. Этим законом предусмотрена организация Единой информационной системы градостроительной и строительной деятельности в электронной форме.

С 1 января 2024 года производство в этой сфере (выдача разрешений на строительство, разрешений на эксплуатацию построенных объектов, предоставление технических условий, представление информации о построенных объектах в рамках информационного производства и т.д.) ведется в электронном виде через данную систему.

Кроме того, указом президента страны от 27 декабря 2023 года утверждено "Положение о Единой информационной системе градостроительной и строительной деятельности". Соответственно, положение вступило в силу с 1 января 2024 года.

Таким образом, в связи со вступлением в силу указанных нормативных правовых актов, производство в строительной сфере осуществляется только в единой системе, все решения и информация также формируются в ней.

Поскольку система интегрирована с информационной системой "Электронное правительство", обеспечивается немедленная передача информации обо всех строительных объектах в Государственный реестр строений, входящий в структуру системы, без какого-либо требования времени. В то же время, поскольку разрешение на строительство формируется в системе, требование о предоставлении "копии" также отменяется.

С учетом вышеизложенного, в законопроект вносятся уточняющие и согласующие поправки в указанные законы.

В то же время, в целях согласования проведения строительных работ в лесном фонде со сложившимся законодательством в сфере строительства, добавляется положение об осуществлении строительных работ в этой области в соответствии с Градостроительным кодексом, законом "Об охране окружающей среды", а проведение горных работ - в соответствии с законом "О недрах".

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