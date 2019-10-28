Микаил Джаббаров: В течение последних 10 месяцев наблюдается переход от "теневой" экономики к "белой"

"У нас есть задачи и цели, такие как ускорение экономического роста, особенно в ненефтяном секторе, постоянное улучшение условий для малого и среднего бизнеса и обеспечение свободной конкурентной среды".

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем первом интервью, после назначения на этот пост.

М.Джаббаров отметил, что одним из главных вопросов, который будет решен в ближайших днях, станет поиск ответа на вопрос "как достичь этих целей".

"Другими словами, министерство экономики должно будет установить обновленные программы и целевые показатели. Мы продолжим нашу работу на позитивной основе. Если посмотреть на наши макроэкономические показатели, в принципе, у нас есть некоторые положительные показатели. Наш внешний долг низок, макроэкономическая стабильность обеспечена. В течение последних 10 месяцев наблюдается тенденция перехода из неформальной экономики к формальному, т.е от "теневой" к "белой" экономике. Мы видим это в новых трудовых договорах, росте рабочих мест, налоговых поступлениях, таможенных поступлениях и ряде других экономических факторов".