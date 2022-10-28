Микаил Джаббаров: В Азербайджане есть проблемы в управлении многими инфраструктурными проектами

В Азербайджане имеются проблемы в управлении многими инфраструктурными проектами.

В Азербайджане имеются проблемы в управлении многими инфраструктурными проектами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, государственные предприятия, входящие в созданный указом президента Инвестиционный фонд, годами управлялись неэффективно: "Привлекая в эту сферу частный сектор, мы сможем повысить производительность в экономике страны".

Он сказал, что частный сектор вкладывает меньше, но получает большую прибыль.