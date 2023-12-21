Микаил Джаббаров: В Азербайджане есть хорошие возможности для инвестиций в логистику

В последние годы наблюдается значительный рост транзитных грузоперевозок через Азербайджан по маршрутам Север-Запад и Север-Восток.

В последние годы наблюдается значительный рост транзитных грузоперевозок через Азербайджан по маршрутам Север-Запад и Север-Восток.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, рост грузоперевозок связан с происходящими в регионе геополитическими событиями.

"Учитывая, что Азербайджан расположен на транспортных маршрутах Север-Юг, Восток-Запад и Запад-Восток, есть хорошие возможности для инвестиций в логистику. Компаниям, которые хотят продавать свою продукцию не только в Азербайджане, но и за рубежом, было бы выгодно воспользоваться льготами, предлагаемыми в свободной экономической зоне "Алят", и инвестировать в создание предприятий здесь", - добавил министр.

В Баку 21 декабря проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и основания Турецкой Республики.