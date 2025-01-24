Микаил Джаббаров: Создание кадрового резерва в Азербайджане является приоритетом

Создание кадрового резерва, отвечающего современным требованиям, его постоянное совершенствование, а также формирование экосистемы, стимулирующей инновации, остаются приоритетными направлениями устойчивого развития экономики Азербайджана.

Создание кадрового резерва, отвечающего современным требованиям, его постоянное совершенствование, а также формирование экосистемы, стимулирующей инновации, остаются приоритетными направлениями устойчивого развития экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".

"Международный день образования - 24 января в этом году посвящен теме искусственного интеллекта и образования. В условиях вызовов цифровой трансформации важно формировать человеческий капитал, обладающий высокими профессиональными навыками", - написал министр.