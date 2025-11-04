Микаил Джаббаров: Продление налоговых льгот БСЗ поддержано из-за его стратегического значения

Заявка на продление налоговых льгот Бакинскому судостроительному заводу (БСЗ) поддержана консенсусом, поскольку деятельность завода соответствует экономическим и стратегическим целям страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству..

По его словам, завод также имеет большое значение для Среднего коридора:

"В стране нет другого подобного предприятия, где бы производились суда некоммерческого назначения – от пожарных до охранных. Долгие годы завод не был прибыльным, однако в последние 1-2 года достиг операционной прибыли, а уровень загрузки значительно вырос.

В настоящее время на предприятии одновременно строится около 10 судов. За последние 12 лет построено 14-15 судов, что говорит о динамике производства. Мы поддерживаем эту динамику".

Как сообщалось, Милли Меджлиса 24 октября в третьем чтении принял поправки в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе", предусматривающие продление освобождения Бакинского судостроительного завода от налогов на прибыль, имущество и землю еще на шесть лет - до 31 декабря 2030 года.

Кроме того, срок освобождения от уплаты таможенных пошлин на импорт товаров для деятельности завода будет продлен на основании изменений в закон "О таможенном тарифе".