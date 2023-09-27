Микаил Джаббаров: Освобождение родных земель нашей отважной армией - это торжество патриотизма

Борьба нашей отважной армии под руководством главы государства, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, за освобождение родных земель - это торжество патриотизма, решимости и солидарности.

Освобождение родных земель нашей отважной армией под руководством главы государства, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева - это торжество патриотизма, решимости и солидарности.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети" X".

"С глубоким уважением чтим память наших шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших свои жизни за территориальную целостность нашего государства", - отметил он.