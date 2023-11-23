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Микаил Джаббаров: Объем грузоперевозок по коридору Восток-Запад продолжает расти

Микаил Джаббаров: Объем грузоперевозок по коридору Восток-Запад продолжает расти Объем грузоперевозок по международному транспортному коридору "Восток-Запад" в январе-сентябре текущего года превысил аналогичный показатель предшествующего года.
Инфраструктура
23 ноября 2023 г. 13:19
Микаил Джаббаров: Объем грузоперевозок по коридору Восток-Запад продолжает расти

Объем грузоперевозок по международному транспортному коридору "Восток-Запад" в январе-сентябре текущего года превысил аналогичный показатель предыдущего года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 18-й сессии Руководящего совета СПЕКА в Баку.

Министр также отметил, что за последний год в Азербайджане отмечен рост в различных сферах экономики, в том числе в транспортно-логистической сфере и транзитных перевозках: "Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс позволяет в короткие сроки доставлять грузы из Китая в Европу и в обратном направлении, что сказывается на объеме грузоперевозок".

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Şərq-Qərb" dəhlizi ilə yük daşımalarında artım var"

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