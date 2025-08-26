Микаил Джаббаров: Новые транспортные связи в регионе создадут условия для развития экономики Азербайджана

Парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, установление мира в регионе, создание новых транспортных связей создадут новые благоприятные возможности для развития нашей страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в США.

Он отметил, что эти достижения являются успешным результатом мудрой и дальновидной политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, воплощением исторической справедливости для нашего народа и государства.

"Это также яркий пример дипломатического мастерства нашего уважаемого президента как сильного политического лидера, его умения защищать национальные интересы на международной арене. Другим важным результатом, достигнутым в Вашингтоне, является отмена 907-й поправки, принятой Конгрессом США 33 года назад. Достижение соглашения в направлении ликвидации поправки показывает, что отношения между Азербайджаном и США вступили в качественно новый этап", - добавил министр.