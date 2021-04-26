Микаил Джаббаров: Необходимо повысить долю отечественных компаний в международных грузоперевозках

В последнее время были приняты важные меры по увеличению экспортного, импортного и транзитного оборота в ненефтяном секторе

При поддержке министерств экономики и транспорта, связи и высоких технологий, организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) состоялась встреча с местными компаниями, участвующими в международных перевозках посредством автомобильного транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В деловой встрече, проведенной с целью поддержки местных транспортных предприятий и перевозчиков, приняли участие представители государственных структур, компаний, работающих в сфере международных автомобильных перевозок.

Выступивший в ходе мероприятия министр экономики Микаил Джаббаров, подчеркнув, что глава государства, наряду с другими областями экономики, придает особое значение развитию инфраструктуры в стране, заявил, что в эту сферу вложены крупные государственные инвестиции. В результате работы, проделанной с целью улучшения транспортной инфраструктуры, создана современная инфраструктура, расширены транзитные возможности.

Было отмечено, что в соответствии с успешно проведенными в нашей стране экономическими и политическими реформами в последнее время были приняты важные меры по увеличению экспортного, импортного и транзитного оборота в ненефтяном секторе. Это, в свою очередь, положительно сказывается на росте объема международных грузоперевозок.

Подчеркнув, что инфраструктура играет важную роль в развитии экономики и достижении поставленных целей, Микаил Джаббаров заявил, что на рынке грузоперевозок существует большая конкуренция и отметил важность повышения конкурентоспособности местных компаний. В грузоперевозки входят перевозки посредством автомобильного транспорта. Необходимо предпринять важные шаги для увеличения доли местных компаний, перевозящих международные грузы посредством автотранспорта. Микаил Джаббаров счел целесообразным создание в рамках государственно-частного партнерства рабочей группы из представителей соответствующих государственных структур, международных автотранспортных компаний и общественных объединений в этой сфере.

Министр экономики пригласил участвующих во встрече представителей международных автотранспортных компаний к активному обсуждению и открытому диалогу.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев проинформировал о проделанной в последнее время работе по развитию транспортно-транзитной инфраструктуры страны, мерах, принятых в сфере международных грузоперевозок.

Было отмечено, что в Азербайджане общая протяженность дорог составляет более 19 тысяч километров, а более 4,7 тысячи километров из них имеют государственное значение. После восстановления освобожденных от оккупации азербайджанских территорий к этим дорогам прибавятся еще 2000 км. Освобожденные земли и новые международные транзитные маршруты, которые будут открыты через Нахчыван, еще более расширят возможности участников транспортно-логистического сектора.

Рашад Набиев рассказал о необходимых шагах для повышения конкурентоспособности национальных перевозчиков не только на местном рынке, но и в регионе. Министр призвал местные компании стать частью глобальной сети и активизировать свои усилия по интеграции в нее. Было отмечено, что местные компании, предоставляющие инновационные, безопасные и надежные услуги, могут укрепить свои позиции на региональном рынке в рамках международного партнерства.

Участники встречи озвучили предложения в области международных автомобильных перевозок, были проведены обсуждения по теме, даны ответы на вопросы представителей компаний.