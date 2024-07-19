О нас

Министр: Конкурс "Восхождение" играет исключительную роль в развитии человеческого капитала

Министр: Конкурс "Восхождение" играет исключительную роль в развитии человеческого капитала Конкурс "Восхождение" (Yüksəliş) играет исключительную роль в проверке способностей, творчества, а также инновационных навыков, в развитии человеческого капитала и формировании лидеров.
Инфраструктура
19 июля 2024 г. 16:52
Министр: Конкурс Восхождение играет исключительную роль в развитии человеческого капитала

Конкурс "Восхождение" (Yüksəliş) играет исключительную роль в проверке способностей, творчества, а также инновационных навыков, в развитии человеческого капитала и формировании лидеров.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на церемонии открытия финального этапа четвертого конкурса "Восхождение".

Министр сказал, что в современном мире роль каждого государства и общества определяет человеческий капитал: "Уровень благосостояния обществ и государств связан с человеческим капиталом".

"Обсуждаются пути совершенствования конкурса из года в год, применение новых форматов, основываясь на опыте", - добавил Джаббаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's economy minister hails unique role of 'Yukselish' in human capital development
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Yüksəliş” müsabiqəsinin insan kapitalının inkişafında müstəsna yeri var”

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi