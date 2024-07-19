Министр: Конкурс "Восхождение" играет исключительную роль в развитии человеческого капитала

Конкурс "Восхождение" (Yüksəliş) играет исключительную роль в проверке способностей, творчества, а также инновационных навыков, в развитии человеческого капитала и формировании лидеров.

Конкурс "Восхождение" (Yüksəliş) играет исключительную роль в проверке способностей, творчества, а также инновационных навыков, в развитии человеческого капитала и формировании лидеров.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на церемонии открытия финального этапа четвертого конкурса "Восхождение".

Министр сказал, что в современном мире роль каждого государства и общества определяет человеческий капитал: "Уровень благосостояния обществ и государств связан с человеческим капиталом".

"Обсуждаются пути совершенствования конкурса из года в год, применение новых форматов, основываясь на опыте", - добавил Джаббаров.