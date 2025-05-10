Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев - гениальный человек, который успешно провел азербайджанский народ через судьбоносные испытания

Общенациональный лидер Гейдар Алиев - гениальный человек, имеющий неоценимые заслуги в развитии Азербайджана и успешно проведший азербайджанский народ через трудные и судьбоносные испытания.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X" по случаю 102-й годовщины со дня рождения великого лидера.
"Благодаря его мудрости, дальновидности и неустанной деятельности укрепилась наша государственность, был заложен фундамент сегодняшнего сильного и современного Азербайджана. Стратегия развития, определенная Гейдаром Алиевым, и сегодня составляет основу динамичного роста нашей страны. Национальные государственные идеалы, лежащие в основе этой стратегической линии, являются богатым примером для каждого из нас. Мы с уважением вспоминаем общенационального лидера Гейдара Алиева в его 102-ю годовщину со дня рождения и с глубоким уважением чтим его светлую память", - отметил министр.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev xalqını çətin və taleyüklü sınaqlardan uğurla çıxaran, ölkəmizin inkişafında misilsiz xidmətləri olan dahi şəxsiyyətdir. Onun müdrikliyi, uzaqgörənliyi və yorulmaz fəaliyyəti sayəsində dövlətçiliyimiz möhkəmləndi, bugünkü güclü və müasir Azərbaycanın… pic.twitter.com/It4oZIpEQR