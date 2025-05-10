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Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев - гениальный человек, который успешно провел азербайджанский народ через судьбоносные испытания

Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев - гениальный человек, который успешно провел азербайджанский народ через судьбоносные испытания 09:53
Инфраструктура
10 мая 2025 г. 10:15
Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев - гениальный человек, который успешно провел азербайджанский народ через судьбоносные испытания

Общенациональный лидер Гейдар Алиев - гениальный человек, имеющий неоценимые заслуги в развитии Азербайджана и успешно проведший азербайджанский народ через трудные и судьбоносные испытания.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X" по случаю 102-й годовщины со дня рождения великого лидера.

"Благодаря его мудрости, дальновидности и неустанной деятельности укрепилась наша государственность, был заложен фундамент сегодняшнего сильного и современного Азербайджана. Стратегия развития, определенная Гейдаром Алиевым, и сегодня составляет основу динамичного роста нашей страны. Национальные государственные идеалы, лежащие в основе этой стратегической линии, являются богатым примером для каждого из нас. Мы с уважением вспоминаем общенационального лидера Гейдара Алиева в его 102-ю годовщину со дня рождения и с глубоким уважением чтим его светлую память", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Heydər Əliyev xalqını çətin sınaqlardan uğurla çıxarmış dahi şəxsiyyətdir"

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