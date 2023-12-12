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Микаил Джаббаров: Бесконечная любовь Гейдара Алиева к Родине - пример для каждого из нас

Микаил Джаббаров: Бесконечная любовь Гейдара Алиева к Родине - пример для каждого из нас Деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева во имя прогресса нашего государства, благосостояния нашего народа и его бесконечная любовь к Родине являются примером для каждого из нас.
Инфраструктура
12 декабря 2023 г. 09:19
Микаил Джаббаров: Бесконечная любовь Гейдара Алиева к Родине - пример для каждого из нас

Деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева во имя прогресса нашего государства, благосостояния нашего народа и его бесконечная любовь к Родине являются примером для каждого из нас.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В день памяти великого лидера мы с глубоким уважением и почтением чтим его светлую память", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: ‘Heydar Aliyev’s eternal love for the Motherland serves as an exemplary legacy for each of us’
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Heydər Əliyevin Vətənə sevgisi hər birimizə örnəkdir”

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