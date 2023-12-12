Микаил Джаббаров: Бесконечная любовь Гейдара Алиева к Родине - пример для каждого из нас
Микаил Джаббаров: Бесконечная любовь Гейдара Алиева к Родине - пример для каждого из насДеятельность общенационального лидера Гейдара Алиева во имя прогресса нашего государства, благосостояния нашего народа и его бесконечная любовь к Родине являются примером для каждого из нас.
Деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева во имя прогресса нашего государства, благосостояния нашего народа и его бесконечная любовь к Родине являются примером для каждого из нас.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
"В день памяти великого лидера мы с глубоким уважением и почтением чтим его светлую память", - говорится в публикации.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətimizin tərəqqisi, xalqımızın rifahı naminə fəaliyyəti və Vətənə olan sonsuz sevgisi hər birimiz üçün örnəkdir. Ulu Öndərin anım günündə onun əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edirik.#HeydərƏliyev#UluÖndər#AnımGünüpic.twitter.com/uluEgi5HZ5