О нас

Мишустин: Намерены довести объемы грузоперевозок по коридору "Север- Юг" до 15 млн тонн

Мишустин: Намерены довести объемы грузоперевозок по коридору "Север- Юг" до 15 млн тонн Россия рассчитывает к 2030 году увеличить объемы перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" до 15 млн тонн в год.
Инфраструктура
18 ноября 2022 г. 13:43
Мишустин: Намерены довести объемы грузоперевозок по коридору Север- Юг до 15 млн тонн

Россия рассчитывает к 2030 году увеличить объемы перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" до 15 млн тонн в год.

Как сообщает Report, об этом председатель правительства России Михаил Мишустин сказал 18 ноября во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Транспортная сфера очень важна. Убеждены, что совместные инфраструктурно-логистические проекты станут новым драйвером для наращивания всего комплекса сотрудничества. Здесь бы хотел отметить отдельно маршрут западный - международного транспортного коридора "Север-Юг". Мы рассчитываем к 2030 году увеличить его соответственно объемы перевозок до 15 миллионов тонн в год", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mishustin: Russia intends to increase cargo transportation through North-South corridor to 15 million tons
Версия на азербайджанском языке Mixail Mişustin: "Şimal-Cənub dəhlizi ilə yükdaşımaları 15 milyon tona çatdırmaq niyyətindəyik"

Самое читаемое

В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
11 ноября 2022 г. 16:05
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
12 ноября 2022 г. 13:56
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi