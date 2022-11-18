Мишустин: Намерены довести объемы грузоперевозок по коридору "Север- Юг" до 15 млн тонн

Россия рассчитывает к 2030 году увеличить объемы перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" до 15 млн тонн в год.

Россия рассчитывает к 2030 году увеличить объемы перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" до 15 млн тонн в год.

Как сообщает Report, об этом председатель правительства России Михаил Мишустин сказал 18 ноября во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Транспортная сфера очень важна. Убеждены, что совместные инфраструктурно-логистические проекты станут новым драйвером для наращивания всего комплекса сотрудничества. Здесь бы хотел отметить отдельно маршрут западный - международного транспортного коридора "Север-Юг". Мы рассчитываем к 2030 году увеличить его соответственно объемы перевозок до 15 миллионов тонн в год", - отметил он.