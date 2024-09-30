Михаил Евдокимов: Баку и Москва прорабатывают проект ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок

Укрепление союзнических отношений между Азербайджаном и Россией открывает хорошие перспективы для совместного выхода на рынки третьих стран.

Укрепление союзнических отношений между Азербайджаном и Россией открывает хорошие перспективы для совместного выхода на рынки третьих стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова, опубликованной в одном из российских изданий.

"Укрепление союзнического взаимодействия России и Азербайджана сказывается не только на благополучии наших граждан, но и создает хорошую перспективу для совместного выхода на рынки третьих стран. В этом контексте хотелось бы отметить усилия России, Азербайджана и Ирана по увеличению пропускной способности международного транспортного коридора "Север-Юг", который позволит обеспечить надежную логистику поставок сельхозпродукции на внешние рынки. Прорабатывается проект ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок между Баку и Москвой", - отметил дипломат.

По словам Евдокимова, помимо транспортно-коммуникационной сферы, между странами имеется значительный потенциал для сотрудничества в области сельского хозяйства.

"Мы наблюдаем наращивание кооперации и в сфере сельского хозяйства, которая имеет важное значение для наших стран. Об этом свидетельствуют статистические данные. В текущем году темпы роста торговли аграрной продукцией выходят на показатель примерно в 10%. Агроэкспортеры обеих стран проявляют интерес к дальнейшему увеличению объемов и расширению ассортимента поставок. Российская экспозиция всегда занимает видное место на крупнейшей в Каспийском регионе аграрной выставке, которая ежегодно проходит в Baku Expo, и пользуется большой популярностью у многочисленных посетителей", - сказал он.

Посол подчеркнул, что Россия также вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Азербайджана: "Мы занимаем лидирующие позиции по поставкам в страну важных зерновых культур и сельскохозяйственных удобрений. Большое значение в расширении связей между деловыми кругами имеют регулярно проводимые бизнес-миссии российских субъектов Федерации и сельхозпредпринимателей".