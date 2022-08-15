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MİDA запустил тестовую версию системы "Льготное жилье"

MİDA запустил тестовую версию системы "Льготное жилье" Сегодня в 15:00 Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) запустило тестовую (демо) версию модуля продаж и выбора квартир в порядке ожидания в рамках системы "Льготное жилье" с целью обеспечения удобства пользователей в процесс
Инфраструктура
15 августа 2022 г. 15:07
MİDA запустил тестовую версию системы Льготное жилье

Сегодня в 15:00 Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) запустило тестовую (демо) версию модуля продаж и выбора квартир в порядке ожидания в рамках системы "Льготное жилье" с целью обеспечения удобства пользователей в процессе выбора жилья.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, новая услуга дает возможность пользователям ознакомиться со всеми этапами процесса выбора квартир, а также усовершенствовать свои навыки в использовании сертификатов электронной подписи и технического оборудования.

Граждане, имеющие электронный кабинет в системе "Льготное жилье", могут использовать свою электронную подпись (www.e-imza.az) или подпись Asan (www.asanimza.az) на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az), чтобы войти в личный кабинет и воспользоваться пробной версией модуля продаж.

Пробная версия модуля продаж и выбора квартир в порядке ожидания будет активна до 00:00 14 сентября 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке “Güzəştli mənzil” sisteminin sınaq versiyası istifadəyə veriləcək

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