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    MİDA выставляет на продажу более 1 тыс. квартир в Баку, Ширване и Евлахе

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2026
    • 09:15
    MİDA выставляет на продажу более 1 тыс. квартир в Баку, Ширване и Евлахе

    Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) объявило о старте льготной продажи 1 049 квартир в жилых комплексах в Говсане (2-й этап), Бинагади, Ширване и Евлахе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

    Выбор квартир через систему "Льготное жилье" начнется 16 декабря в 11:00 и продлится до 13:00. Выбор жилья в порядке ожидания стартует в тот же день с 12:00 до 13:00. Подать заявку могут все граждане с электронным кабинетом в системе независимо от даты регистрации и номера в очереди.

    В ЖК "Бинагади" выставлено 839 квартир (оплата только за счет собственных средств): 3-комнатные стоят от 98 415 манатов, 4-комнатные - 133 650 манатов, 5-комнатные - 211 275 манатов.

    В ЖК "Говсан" (2-й этап) доступно 5 квартир (оплата только за счет собственных средств) - 4-комнатные по цене 118 800 манатов.

    В ЖК "Ширван" предлагается 201 квартира (за счет собственных средств или в ипотеку): 2-комнатные - 54 815 манатов, 3-комнатные - от 69 160 манатов, 4-комнатные - от 93 765 манатов.

    В ЖК "Евлах" реализуются 4 квартиры (за счет собственных средств или в ипотеку): 1-комнатные - 43 225 манатов, 3-комнатные - от 70 490 манатов, 4-комнатные - 103 740 манатов.

    При покупке в ипотеку в электронном кабинете должно быть заранее загружено решение о предварительном согласии банка.

    Все квартиры сдаются с полным ремонтом, кухонной мебелью, системой отопления "комби" (включая сам аппарат) и счетчиками на воду, газ и электричество. Объекты обеспечены выписками из государственного реестра недвижимости.

    Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) Льготное жилье
    MİDA Hövsan, Binəqədi, Şirvan və Yevlaxda güzəştli mənzilləri satışa çıxarır
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