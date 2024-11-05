MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) объявило о планах продажи 544 льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране.

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) объявило о планах продажи 544 льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в Сумгайытском жилом комплексе будут выставлены на продажу 392, а в Лянкяранском жилом комплексе - 152 квартиры.

Распродажа начнется 6 декабря в 11:00 и продлится до 11:00 14 декабря, а выбор льготных квартир стартует в 11:00 10 декабря и продолжится до 11:00 14 декабря.

Покупка жилья осуществляется в электронном порядке через систему "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az). Право на покупку квартиры имеют только зарегистрированные в системе граждане.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.mida.gov.az.