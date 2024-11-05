О нас

MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране

MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) объявило о планах продажи 544 льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране.
Инфраструктура
5 ноября 2024 г. 09:31
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) объявило о планах продажи 544 льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в Сумгайытском жилом комплексе будут выставлены на продажу 392, а в Лянкяранском жилом комплексе - 152 квартиры.

Распродажа начнется 6 декабря в 11:00 и продлится до 11:00 14 декабря, а выбор льготных квартир стартует в 11:00 10 декабря и продолжится до 11:00 14 декабря.

Покупка жилья осуществляется в электронном порядке через систему "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az). Право на покупку квартиры имеют только зарегистрированные в системе граждане.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.mida.gov.az.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MİDA Sumqayıt və Lənkəranda güzəştli mənzilləri satışa çıxarır

Другие новости из категории

Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение корпорации
Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение корпорации
5 ноября 2024 г. 09:42
На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта
5 ноября 2024 г. 08:35
ASCO в ближайшие 3 года выведет из своего флота 65 старых кораблей 
ASCO в ближайшие 3 года выведет из своего флота 65 старых кораблей 
4 ноября 2024 г. 17:50
Президент Кыргызстана ввел мораторий на регистрацию и сертификацию новых авиакомпаний
Президент Кыргызстана ввел мораторий на регистрацию и сертификацию новых авиакомпаний
4 ноября 2024 г. 17:48
АЖД увеличили за 10 месяцев пассажироперевозки на 23%
АЖД увеличили за 10 месяцев пассажироперевозки на 23%
4 ноября 2024 г. 16:23
AYNA: На Дороге Победы началась установка электронных весов
AYNA: На Дороге Победы началась установка электронных весов
4 ноября 2024 г. 12:44
Центр: На автодорогах в Азербайджане установлено 6 электронных весов, их число будет доведено до 51
Центр: На автодорогах в Азербайджане установлено 6 электронных весов, их число будет доведено до 51
4 ноября 2024 г. 12:16
На автомагистрали в Баку восстановлен скоростной режим
На автомагистрали в Баку восстановлен скоростной режим
4 ноября 2024 г. 10:16
В Баку на большинстве основных улиц и проспектов наблюдаются пробки
В Баку на большинстве основных улиц и проспектов наблюдаются пробки
4 ноября 2024 г. 08:31
В ЗАО Азербайджанские железные дороги произведены кадровые изменения
В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" произведены кадровые изменения
3 ноября 2024 г. 19:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi