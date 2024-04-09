MİDA строит жилые комплексы в Физули и Джебраиле, реконструирует дома в Ходжалы

Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) строит жилые комплексы в Физулинском и Джебраильском районах и восстанавливает жилые дома в Ходжалы.

Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) строит жилые комплексы в Физулинском и Джебраильском районах и восстанавливает жилые дома в Ходжалы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления MİDA Садиг Садыгов на встрече, приуроченной к 8-летию деятельности агентства.

По его словам, жилой комплекс в Физули будет состоять из 38 жилых домов на 846 квартир.

"В жилом комплексе сейчас проживают 666 семей в составе 2 517 человек", - сказал Садыгов.

Он отметил, что строительство жилого комплекса в городе Джебраиле продолжается ускоренными темпами: "Общая площадь комплекса составляет 7,87 га. Здесь строятся 33 жилых здания на 712 квартир. Строительство жилого комплекса планируется завершить к концу этого года".

С.Садыгов также отметил, что Госагентство проводит капитальный ремонт и реконструкцию 15 трехэтажных жилых домов на 180 квартир на площади 3,34 гектара в Ходжалы, а также благоустройство территории.