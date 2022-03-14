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MİDA потратит 600 тысяч манатов на строительные работы в Физули

MİDA потратит 600 тысяч манатов на строительные работы в Физули ООО MİDA, принадлежащее Государственному агентству жилищного строительства (MIDA), завершило объявленный тендер на обоснование строительства жилого комплекса площадью 9 га в Физули, разработку проекта строительства (инженерно-геологические работы, архитек
Инфраструктура
14 марта 2022 г. 13:17
MİDA потратит 600 тысяч манатов на строительные работы в Физули

ООО MİDA, принадлежащее Государственному агентству жилищного строительства (MIDA), завершило объявленный тендер на обоснование строительства жилого комплекса площадью 9 га в Физули, разработку проекта строительства (инженерно-геологические работы, архитектурные решения жилых домов, социальных объектов, оценка воздействия на окружающую среду, система инженерно-коммуникационного обеспечения (газ, отопление, коммуникации, электричество, вода и канализация) и т. д.) и выполнение авторского надзора.

Как сообщает Report со ссылкой на единый портал госзакупок, победителем тендера стал Бакинский государственный проектный институт Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

Победителю будет выплачено 604,4 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке MİDA Füzulidəki inşaat işlərinə ilkin olaraq 600 min manat xərcləyəcək

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