MİDA потратит 600 тысяч манатов на строительные работы в Физули

ООО MİDA, принадлежащее Государственному агентству жилищного строительства (MIDA), завершило объявленный тендер на обоснование строительства жилого комплекса площадью 9 га в Физули, разработку проекта строительства (инженерно-геологические работы, архитек

ООО MİDA, принадлежащее Государственному агентству жилищного строительства (MIDA), завершило объявленный тендер на обоснование строительства жилого комплекса площадью 9 га в Физули, разработку проекта строительства (инженерно-геологические работы, архитектурные решения жилых домов, социальных объектов, оценка воздействия на окружающую среду, система инженерно-коммуникационного обеспечения (газ, отопление, коммуникации, электричество, вода и канализация) и т. д.) и выполнение авторского надзора.

Как сообщает Report со ссылкой на единый портал госзакупок, победителем тендера стал Бакинский государственный проектный институт Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

Победителю будет выплачено 604,4 тыс. манатов.