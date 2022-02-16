MIDA построит первый жилой квартал в Физули

Государственному агентству жилищного строительства Азербайджана (MIDA) поручено построить жилой квартал, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 18 октября прошлого года.

Государственному агентству жилищного строительства Азербайджана (MIDA) поручено построить жилой квартал, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 18 октября прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

По информации, уже объявлен открытый тендер на вертикальную планировку жилого района. В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации для многоквартирных домов в жилом квартале. После проведения государственной экспертизы документов будут объявлены открытые конкурсы на проведение строительных работ.