MIDA построит первый жилой квартал в Физули

Государственному агентству жилищного строительства Азербайджана (MIDA) поручено построить жилой квартал, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 18 октября прошлого года.
Об этом Report сообщили в Госагентстве.
По информации, уже объявлен открытый тендер на вертикальную планировку жилого района. В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации для многоквартирных домов в жилом квартале. После проведения государственной экспертизы документов будут объявлены открытые конкурсы на проведение строительных работ.