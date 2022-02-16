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MIDA построит первый жилой квартал в Физули

MIDA построит первый жилой квартал в Физули Государственному агентству жилищного строительства Азербайджана (MIDA) поручено построить жилой квартал, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 18 октября прошлого года.
Инфраструктура
16 февраля 2022 г. 10:28
MIDA построит первый жилой квартал в Физули

Государственному агентству жилищного строительства Азербайджана (MIDA) поручено построить жилой квартал, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 18 октября прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

По информации, уже объявлен открытый тендер на вертикальную планировку жилого района. В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации для многоквартирных домов в жилом квартале. После проведения государственной экспертизы документов будут объявлены открытые конкурсы на проведение строительных работ.

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Версия на азербайджанском языке MİDA Füzulidə tikəcəyi ilk yaşayış məhəlləsi ilə bağlı məlumat yayıb

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