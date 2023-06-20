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MİDA открывает продажи на Ясамале, в Говсане и Гяндже

MİDA открывает продажи на Ясамале, в Говсане и Гяндже Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) в очередной раз начало льготную продажу квартир в Ясамальском районе, поселке Говсан и городе Гяндже.
Инфраструктура
20 июня 2023 г. 09:31
MİDA открывает продажи на Ясамале, в Говсане и Гяндже

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) в очередной раз начало льготную продажу квартир в Ясамальском районе, поселке Говсан и городе Гяндже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, на продажу будет выставлено:

- 436 квартир в Ясамальском жилом комплексе, расположенного по адресу: город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога “6”;

- 510 квартир в Говсанском жилом комплексе, расположенном по адресу: город Баку, Сураханский район, поселок Говсан, 8-й км шоссе Аэропорт-Зыг;

- 243 квартиры в Гянджинском жилом комплексе по улице Азербайджан байрагы.

В общей сложности на продажу выставлено 1189 квартир.

Продажи откроются 29 июля 2023 года в 11:00 и продлятся до 11:00 11 августа 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке MİDA Yasamal, Hövsan və Gəncədə növbəti satışa başlayır

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