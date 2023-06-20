MİDA открывает продажи на Ясамале, в Говсане и Гяндже

MİDA открывает продажи на Ясамале, в Говсане и Гяндже

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) в очередной раз начало льготную продажу квартир в Ясамальском районе, поселке Говсан и городе Гяндже.

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Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) в очередной раз начало льготную продажу квартир в Ясамальском районе, поселке Говсан и городе Гяндже. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство. Согласно информации, на продажу будет выставлено: - 436 квартир в Ясамальском жилом комплексе, расположенного по адресу: город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога “6”; - 510 квартир в Говсанском жилом комплексе, расположенном по адресу: город Баку, Сураханский район, поселок Говсан, 8-й км шоссе Аэропорт-Зыг; - 243 квартиры в Гянджинском жилом комплексе по улице Азербайджан байрагы. В общей сложности на продажу выставлено 1189 квартир. Продажи откроются 29 июля 2023 года в 11:00 и продлятся до 11:00 11 августа 2023 года. Подпишитесь на наш Telegram канал