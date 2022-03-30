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MİDA о сегодняшней льготной продаже квартир

MİDA о сегодняшней льготной продаже квартир Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) опубликовало сегодняшнюю статистику по льготной продаже квартир.
Инфраструктура
30 марта 2022 г. 20:29
MİDA о сегодняшней льготной продаже квартир

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) опубликовало сегодняшнюю статистику по льготной продаже квартир.

Как сообщает Report, в агентстве заявили, что 442 квартиры, расположенные в жилом комплексе Ясамал, были проданы со скидкой с использованием ипотечного кредита, а также методом оплаты за счет собственных средств.

Процесс продажи начался в 11:00, и выбор квартир был успешно завершен в короткие сроки.

Напомним, что сегодняшняя льготная продажа квартир вызвала серьезные обсуждения в социальных сетях. Пользователи сообщили, что процесс завершился всего за несколько секунд.

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Версия на азербайджанском языке MİDA bugünkü mənzil satışı ilə bağlı statistika açıqlayıb

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