MİDA о сегодняшней льготной продаже квартир

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) опубликовало сегодняшнюю статистику по льготной продаже квартир.

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) опубликовало сегодняшнюю статистику по льготной продаже квартир.

Как сообщает Report, в агентстве заявили, что 442 квартиры, расположенные в жилом комплексе Ясамал, были проданы со скидкой с использованием ипотечного кредита, а также методом оплаты за счет собственных средств.

Процесс продажи начался в 11:00, и выбор квартир был успешно завершен в короткие сроки.

Напомним, что сегодняшняя льготная продажа квартир вызвала серьезные обсуждения в социальных сетях. Пользователи сообщили, что процесс завершился всего за несколько секунд.