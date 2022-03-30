MİDA о сегодняшней льготной продаже квартир

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) опубликовало сегодняшнюю
Как сообщает Report, в агентстве заявили, что 442 квартиры, расположенные в жилом комплексе Ясамал, были проданы со скидкой с использованием ипотечного кредита, а также методом оплаты за счет собственных средств.
Процесс продажи начался в 11:00, и выбор квартир был успешно завершен в короткие сроки.
Напомним, что сегодняшняя льготная продажа квартир вызвала серьезные обсуждения в социальных сетях. Пользователи сообщили, что процесс завершился всего за несколько секунд.