MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир

С 15 сентября по 22 сентября Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) осуществит очередную продажу льготного жилья.

С 15 сентября по 22 сентября Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) осуществит очередную продажу льготного жилья.

Об этом Report сообщили в MİDA.

В указанный период по второму этапу Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу Баку, Ясамальский район, Внешняя окружная дорога, 8, будет осуществлена продажа 815 квартир, из них 64 квартиры в здании №4, 53 квартиры - №5, 44 квартиры - №6, 44 квартиры - №9, 64 квартиры - №10, 54 квартиры - №11, 44 квартиры - №12, 44 квартиры - №21, 39 квартир - №22, 39 квартир - №23, 24 квартиры - №24, 72 квартиры - №25, 72 квартиры - №26.

Продажи стартуют 15 сентября в 11:00 и продлятся до 11:00 22 сентября. Отбор квартир в порядке ожидания в соответствии с "Правилами приобретения гражданами льготного жилья в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики" начнется 19 сентября 2022 года в 11:00 и продлится до 11:00 22 сентября 2022 года.

Все квартиры полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, системой отопления комби (включая аппарат комби), счетчиками воды, газа и электричества.

Правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие "электронный кабинет" в системе "Льготное жилье". Все граждане, получившие "электронный кабинет" в системе "Льготное жилье", равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета.

С подробной информацией о правилах пользования системой "Льготное жилье", в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайтов www.mida.gov.az и www.mida.az , перейдя по ссылке "Güzəştli mənzil sistemi" ("Система льготное жилье").

Стоимость квартир-студия – от 33 222 манатов,

Стоимость 1-комнатной квартиры – от 33 222 манатов,

Стоимость 2-х комнатных квартир – от 53 732 манатов,

Стоимость 3-х комнатных квартир – от 68 904 манатов,

Стоимость 4-х комнатных квартир – от 91 295 манатов.