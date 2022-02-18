MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир

С 30 марта по 8 апреля Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) осуществит очередную продажу льготного жилья.

С 30 марта по 8 апреля Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) осуществит очередную продажу льготного жилья.

Об этом Report сообщили в MİDA.

В указанный период по второму этапу Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу Баку, Ясамальский район, Внешняя окружная дорога, 8, будет осуществлена продажа 442 квартир, из них 64 квартиры в здании №4, 44 квартиры - №6, 44 квартиры - №18, 44 квартиры - №21, 39 квартир - №22, 39 квартир - №23, 24 квартиры - №24, 72 квартиры - №25, 72 квартиры - №26.

Продажи стартуют 30 марта в 11:00 и продлятся до 11:00 8 апреля. Отбор квартир в порядке ожидания в соответствии с "Правилами приобретения гражданами льготного жилья в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики" начнется 4 апреля 2022 года в 11:00 и продлится до 11:00 8 апреля 2022 года.

Все квартиры полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, системой отопления комби (включая аппарат комби), счетчиками воды, газа и электричества.

Правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие "электронный кабинет" в системе "Льготное жильё". Все граждане, получившие "электронный кабинет" в системе "Льготное жильё", равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета.

С подробной информацией о правилах пользования системой "Льготное жильё", в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайтов www.mida.gov.az и www.mida.az, перейдя по ссылке "Güzəştli mənzil sistemi" ("Система льготное жильё").

Все здания спроектированы и строятся в соответствии с государственными строительными нормами Азербайджана (AzDTN). В связи с этим, Вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору над безопасностью в строительстве Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана были выданы положительные заключения от 29.11.2018 г. №26396 и от 07.12.2018 г. №26436.