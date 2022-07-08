MİDA: Льготные квартиры нельзя бронировать заранее

"Утверждения о предварительном бронировании льготного жилья, принадлежащего государственному агентству жилищного строительства (MİDA), не имеют под собой оснований".

"Утверждения о предварительном бронировании льготного жилья, принадлежащего государственному агентству жилищного строительства (MİDA), не имеют под собой оснований".

Как сообщает Report, об этом заявил глава аппарата MİDA Фарман Гурбанлы на совместном брифинге со Службой госбезопасности.

"Мы сталкиваемся с такими утверждениями в социальных сетях и реагируем на них. Все квартиры становятся активными, когда запускается процесс продажи. Просто все происходит очень быстро. Из-за этого люди думают, что жилья не остается. Что касается последнего процесса по выбору жилья, мы исследовали и выявили, что все квартиры были активны для выбора на момент начала продаж", - отметил он.

Представитель MİDA подчеркнул, что объявление о следующей продаже будет сделано за 30 дней в соответствии с правилами.