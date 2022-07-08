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MİDA: 60% льготного жилья приобретено незаконно

MİDA: 60% льготного жилья приобретено незаконно "Основной целью применения системы льготного жилья является создание условий для желающих приобрести жилье".
Инфраструктура
8 июля 2022 г. 17:08
MİDA: 60% льготного жилья приобретено незаконно

"Основной целью применения системы льготного жилья является создание условий для желающих приобрести жилье".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела международных связей и стратегического планирования Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Фарман Гурбанлы на совместном брифинге с представителя СГБ.

По его словам, в результате вмешательства в систему 60% льготного жилья было приобретено незаконным путем: "Ряд лиц, вступив в сговор с другими людьми, получили доступ к информационной системе "Льготное жилье" Государственного агентства жилищного строительства, разработав, адаптировав и применив специальное компьютерное программное обеспечение в целях приобретения жилья на льготных условиях взамен на деньги лиц, обратившихся к ним. Это программное обеспечение противоречит принципу создания равных условий. Поскольку более 60% квартир, выставленных на продажу, были приобретены таким образом, все результаты были аннулированы".

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Версия на английском языке MIDA: 60% of apartments in Yasamal Residential Complex purchased illegally
Версия на азербайджанском языке MİDA: "Yasamal Yaşayış Kompleksində mənzillərin 60 %-i qeyri-qanuni yolla alınıb"

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