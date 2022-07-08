MİDA: 60% льготного жилья приобретено незаконно

"Основной целью применения системы льготного жилья является создание условий для желающих приобрести жилье".

"Основной целью применения системы льготного жилья является создание условий для желающих приобрести жилье".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела международных связей и стратегического планирования Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Фарман Гурбанлы на совместном брифинге с представителя СГБ.

По его словам, в результате вмешательства в систему 60% льготного жилья было приобретено незаконным путем: "Ряд лиц, вступив в сговор с другими людьми, получили доступ к информационной системе "Льготное жилье" Государственного агентства жилищного строительства, разработав, адаптировав и применив специальное компьютерное программное обеспечение в целях приобретения жилья на льготных условиях взамен на деньги лиц, обратившихся к ним. Это программное обеспечение противоречит принципу создания равных условий. Поскольку более 60% квартир, выставленных на продажу, были приобретены таким образом, все результаты были аннулированы".