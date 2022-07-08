MİDA: 60% льготного жилья приобретено незаконно

"Основной целью применения системы льготного жилья является создание условий для желающих приобрести жилье".
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела международных связей и стратегического планирования Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Фарман Гурбанлы на совместном брифинге с представителя СГБ.
По его словам, в результате вмешательства в систему 60% льготного жилья было приобретено незаконным путем: "Ряд лиц, вступив в сговор с другими людьми, получили доступ к информационной системе "Льготное жилье" Государственного агентства жилищного строительства, разработав, адаптировав и применив специальное компьютерное программное обеспечение в целях приобретения жилья на льготных условиях взамен на деньги лиц, обратившихся к ним. Это программное обеспечение противоречит принципу создания равных условий. Поскольку более 60% квартир, выставленных на продажу, были приобретены таким образом, все результаты были аннулированы".