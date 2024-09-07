МИД РФ: "Север - Юг" стал фокусным явлением в транспортно-логистической сфере

Международный транспортный коридор "Север – Юг" стал фокусным явлением в транспортно-логистической сфере. Сейчас там заметно увеличилась активность.

Международный транспортный коридор "Север – Юг" стал фокусным явлением в транспортно-логистической сфере. Сейчас там заметно увеличилась активность.

Как сообщает Report , об этом заявил в интервью "Известиям" директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Это не просто какой-то коридор с севера на юг, это целая сеть маршрутов: западный маршрут, который мы сейчас осваиваем вместе с Азербайджаном и Ираном, это и восточная ветка, которая связана с Казахстаном, Туркменистаном, Ираном", - сказал дипломат.

По его словам, все это делается для того, чтобы были "надежные пути доставки товаров из России в страны Юга"

"Прежде всего на юг Ирана, оттуда к Персидскому заливу с выходом в Индийский океан, для того чтобы мы могли торговать со всем остальным миром, вне зависимости от политических решений, которые могли бы принять наши бывшие партнеры из Европы или оппоненты из США. "Север – Юг" — это крупнейший приоритет в нашей транспортной работе", - подчеркнул Дмитрий Биричевский.

Напомним, что Межправительственное соглашение о создании МТК "Север-Юг" было подписано в 2000 г. между Россией, Индией и Ираном. В настоящее время участниками соглашения являются 12 стран, в том числе Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Оман.

"Север-Юг" - это транспортный коридор от Санкт-Петербурга (РФ) до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. МТК предусматривает три основных маршрута грузоперевозок относительно Каспийского моря: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный (через Азербайджан и Иран) и восточный (через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Иран).