MİDA завершила прошлый год с чистой прибылью в 1,5 млн манатов

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Суммарные активы ООО "MİDA" при Государственном агентстве жилищного строительства (MİDA) составили 112,047 млн манатов на 1 января 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это в 10,5 раз больше, чем на 1 января прошлого года.

В 2017 году суммарные обязательства MİDA снизились на 74% или в 3,85 раза, до 32 тыс. манатов, а основной капитал за счет выделенных из госбюджета 100 млн манатов возрос в 10,65 раза, до 112,015 млн манатов.

В прошлом году операционные доходы компании составила 37 тыс. манатов (в 2,7 раза больше, чем в предыдущем году), финансовые доходы - 5,32 млн манатов (в 10,7 раза больше), административные и операционные расходы - 3,616 млн манатов (в 3,7 раза больше), расходы по налогу на прибыль - 248 тыс. манатов (в 16,5 раз больше). В конечном итоге MİDA завершила 2017 год с чистой прибылью в 1,493 млн манатов. В то же время по итогам 2016 года компания понесла убыток в 478 тыс. манатов.

Следует отметить, что ООО "MİDA" создано 11 апреля 2016 года, зарегистрировано в министерстве юстиции 17 мая 2016 года. Его уставный капитал составляет 10 млн манатов.