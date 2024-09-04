МГЭС "Зар" внесет вклад в развитие зеленого энергетического потенциала региона

Малая ГЭС "Зар" в Кяльбаджарском районе сыграет важную роль в повышении потенциала зеленой энергетики региона.

Малая ГЭС "Зар" в Кяльбаджарском районе сыграет важную роль в повышении потенциала зеленой энергетики региона.

Как передает западное бюро Report, об этом журналистам сообщили во время медиатура в Кяльбаджарский район.

Представители медиа ознакомились с условиями, созданными на МГЭС "Зар" ОАО "Азерэнержи", мощностью 4,3 МВт.

Отметим, что 2 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Кяльбаджарском районе МГЭС "Зар" мощностью 4,3 МВт ОАО "АзерЭнержи" и посредством системы SCADA открыл построенную в Гёйгёльском районе МГЭС "Тоганалы" мощностью 4,1 МВт.

Всего на МГЭС "Зар" и "Тоганалы" планируется производить до 25 миллионов киловатт-часов зеленой энергии, что означает экономию 5,5 млн кубометров природного газа, предотвращение эмиссии более 10 тыс. тонн углекислого газа.