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МГЭС "Зар" внесет вклад в развитие зеленого энергетического потенциала региона

МГЭС "Зар" внесет вклад в развитие зеленого энергетического потенциала региона Малая ГЭС "Зар" в Кяльбаджарском районе сыграет важную роль в повышении потенциала зеленой энергетики региона.
Инфраструктура
4 сентября 2024 г. 10:06
МГЭС Зар внесет вклад в развитие зеленого энергетического потенциала региона

Малая ГЭС "Зар" в Кяльбаджарском районе сыграет важную роль в повышении потенциала зеленой энергетики региона.

Как передает западное бюро Report, об этом журналистам сообщили во время медиатура в Кяльбаджарский район.

Представители медиа ознакомились с условиями, созданными на МГЭС "Зар" ОАО "Азерэнержи", мощностью 4,3 МВт.

Отметим, что 2 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Кяльбаджарском районе МГЭС "Зар" мощностью 4,3 МВт ОАО "АзерЭнержи" и посредством системы SCADA открыл построенную в Гёйгёльском районе МГЭС "Тоганалы" мощностью 4,1 МВт.

Всего на МГЭС "Зар" и "Тоганалы" планируется производить до 25 миллионов киловатт-часов зеленой энергии, что означает экономию 5,5 млн кубометров природного газа, предотвращение эмиссии более 10 тыс. тонн углекислого газа.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Zar” KSES regionun yaşıl enerji potensialına öz töhfəsini verəcək - VİDEO

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