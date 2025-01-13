Международный аэропорт Гейдар Алиев в 2024 году обслужил 7,5 млн пассажиров

11:00

Международный аэропорт Гейдар Алиев в 2024 году обслужил 7,537 млн пассажиров, что на 31% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, аэропорт завершил 2024 год успехами в развитии инфраструктуры, увеличении пассажиропотока и укреплении своего статуса как ведущего авиационного узла региона.

В течение 2024 года было выполнено 59 238 рейсов, а маршрутная сеть охватила 80 направлений. Пассажирам было предложено воспользоваться услугами 40 авиакомпаний, 18 из которых являются лоукостерами, предоставляя широкий выбор маршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток.

На международных рейсах иностранные авиакомпании перевезли 3,495 млн пассажиров, а национальный авиаперевозчик AZAL обслужил 3,314 млн млн человек. Особенно значительный рост зафиксирован в сегменте транзитных перевозок: число транзитных пассажиров увеличилось на 130%, достигнув 373,383 тыс. человек.

На маршруте Баку–Нахчыван–Баку было выполнено 3 419 рейсов, что на 24% больше, чем в 2023 году. Однако, пассажиропоток на этом направлении вырос лишь на 4%, составив 728 тысяч человек.

Пресс-служба отмечает, что 2024 год стал знаковым для Международного аэропорта Гейдар Алиев и на мировой арене: по версии Skytrax World Airport Awards был признан "Лучшим аэропортом Центральной Азии и СНГ", в третий раз подряд получил награду в номинации "Лучший персонал аэропорта в Центральной Азии и СНГ", стал членом Международного совета аэропортов (ACI EUROPE), получив доступ к передовым стандартам и инновационным технологиям.

В рамках стратегического плана развития в аэропорту были реализованы ключевые инфраструктурные проекты, в числе которых полная реконструкция одной из взлетно-посадочных полос в соответствии с международными стандартами и строительство и капитальный ремонт рулежных дорожек общей длиной 4,332 метра.

Для повышения качества обслуживания пассажиров были установлены современные киоски самообслуживания (Self Check-In) и системы сдачи багажа (Self-service Baggage Drop-Off), которые значительно сокращают время ожидания, упрощают предполетные процедуры и делают процесс путешествия более удобным и комфортным.

В аэропорту сообщили об активной работе над защитой окружающей среды и достижением экологической устойчивости: уровень выбросов углерода был сокращен на 8%; благодаря модернизации систем удалось сэкономить 260 кВт/час электроэнергии; аэропорт достиг второго уровня программы Airport Carbon Accreditation (ACA) - "Сокращение" (Reduction).

"В 2025 году Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжит развитие в направлениях расширения маршрутной сети, повышения качества обслуживания за счет внедрения новых технологий, укрепления стандартов безопасности и сохранения приоритета безопасности авиационных операций. Кроме того, особое внимание будет уделено дальнейшему сокращению углеродного следа и внедрению экологически чистых решений", - отмечается в сообщении воздушной гавани.