Международный аэропорт Гейдар Алиев распространил заявление в связи с COP29

В связи с проведением конференции COP29 в Баку и ограничениями движения на основных улицах и проспектах города пассажирам рекомендуется использовать альтернативные маршруты и общественный транспорт, чтобы вовремя и удобно добраться до аэропорта.

В связи с проведением конференции COP29 в Баку и ограничениями движения на основных улицах и проспектах города пассажирам рекомендуется использовать альтернативные маршруты и общественный транспорт, чтобы вовремя и удобно добраться до аэропорта.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Водители, направляющиеся в аэропорт из центра города, могут следовать по Зыхскому шоссе. Те, кто едет со стороны Бильгях и Маштаги, могут воспользоваться маршрутом через поселки Мардакян и Шувелян, выезжая на Зыхское шоссе.

В период проведения COP29 для удобства пассажиров будут непрерывно работать экспресс-автобусы H1 и H2. Автобус H1 отправляется с интервалом в 10 минут от м/с "28 Мая", а H2 - каждые 15 минут от м/с "Ахмедлы". Отметим, что проезд на этом общественном транспорте будет бесплатным до 14 ноября.

С учетом возможных ограничений движения пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт как минимум за 3 часа до вылета.

Напомним, что зона парковки перед Бакинским аэропортом до 14 ноября отведена для автомобилей специального назначения, поэтому парковка частных автомобилей здесь запрещена. Допускается только посадка и высадка пассажиров. Также в Терминалы 1 и 2 могут пройти только пассажиры с авиабилетами. Просьба к провожающим и встречающим лицам воздержаться от посещения аэропорта.