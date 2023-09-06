Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс Georgian Wings

6 сентября 2023 года, Баку – 6 сентября в Международном аэропорту Гейдар Алиев успешно приземлился первый рейс авиакомпании Georgian Wings по маршруту Тбилиси-Баку.

6 сентября в Международном аэропорту Гейдар Алиев успешно приземлился первый рейс авиакомпании Georgian Wings по маршруту Тбилиси-Баку.