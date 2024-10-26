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Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на осенне-зимнее расписание полетов

Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на осенне-зимнее расписание полетов Международный аэропорт Гейдар Алиев с 27 октября 2024 года переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта 2025 года. В новом летном сезоне возможны изменения в графике рейсов на некоторых направлениях.
Инфраструктура
26 октября 2024 г. 15:58
Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на осенне-зимнее расписание полетов

Международный аэропорт Гейдар Алиев с 27 октября 2024 года переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта 2025 года. В новом летном сезоне возможны изменения в графике рейсов на некоторых направлениях.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, в рамках нового сезона из Бакинского аэропорта 39 авиакомпаний, включая 18 лоукостеров, будут выполнять рейсы почти по 80 направлениям, включая популярные туристические и деловые маршруты. В этом сезоне столица Мальдив – Мале – пополнила список направлений, а количество рейсов в Актау, Джидду, Доху и Кувейт было увеличено, предоставляя пассажирам больше возможностей для удобных путешествий.

Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы в зимний сезон в аэропорту проведены комплексные подготовительные мероприятия. Оборудование для очистки снега и распределения химических реагентов полностью готово к использованию, увеличена частота очистки взлетно-посадочной полосы, автодорог и пешеходных зон. Лестницы и пандусы оснащены специальными противоскользящими лентами. Также проведена диагностика подстанций, осветительных систем и дизельных генераторов для предотвращения возможных неисправностей.

"Наш главный приоритет – обеспечить пассажирам максимальный комфорт и безопасность в любое время года, чтобы каждое путешествие начиналось легко и приятно, а впечатления от него оставались яркими и запоминающимися", – отметил директор аэропорта Теймур Гасанов.

Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний и пользоваться доступными онлайн-сервисами для минимизации времени ожидания.

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