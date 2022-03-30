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Международный аэропорт Гейдар Алиев будет защищен от дронов

Международный аэропорт Гейдар Алиев будет защищен от дронов В Международном аэропорту Гейдар Алиев внедрят комплексную систему противодействия несанкционированным полетам беспилотников (БПЛА), блокирующую их радиосигналы над территорией аэродрома.
Инфраструктура
30 марта 2022 г. 12:59
Международный аэропорт Гейдар Алиев будет защищен от дронов

В Международном аэропорту Гейдар Алиев внедрят комплексную систему противодействия несанкционированным полетам беспилотников (БПЛА), блокирующую их радиосигналы над территорией аэродрома.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Появление дронов над аэродромами или вблизи взлетно-посадочных полос может быть чревато прерванным полетом, задержкой рейса, а столкновение с беспилотниками или попадание их в двигатель самолета – повреждением судна.

Поэтому защита территории аэропорта от несанкционированного использования беспилотников является приоритетом для гражданской авиации и одной из главных целей УВД «Азераэронавигации» (AZANS) ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Так, AZANS внедрит решение по защите от злонамеренного или неумышленного использования дронов над всей зоной воздушного пространства Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Обладая эффективным защитным радиусом в горизонтальной и вертикальной плоскостях, система предотвратит риск задержек в расписании полетов. Антидроновая защита не повлияет на работу сети операторов связи и передачу сигналов системы навигации.

Принцип ее работы заключается в том, что она находит беспилотники вблизи аэропортов и вмешивается в их управление, заставляя вернуться к месту взлета.

Отметим, что несмотря на то, что в законодательстве Азербайджана предусмотрено получение специального разрешения на ввоз и эксплуатацию БПЛА, все еще имеют место быть прецеденты несанкционированного использования дронов, что несет за собой особую опасность вблизи аэропортов.

Урон от возможного столкновения воздушного судна с БПЛА по своей силе опаснее, чем столкновение с птицей. Их широкая доступность, а также необученность пользователей дронов являются потенциальным риском для гражданской авиации.

Инциденты с дронами периодически наблюдаются в различных аэропортах по всему миру. В декабре 2018 года из-за опасности столкновения с дроном были задержаны сотни рейсов в Лондонском аэропорту «Гетвик».

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Версия на английском языке Heydar Aliyev International Airport to be protected from drones
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu dronlardan mühafizə olunacaq

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