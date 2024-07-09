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Международный аэропорт Физули: Воздушные ворота Карабаха и символ развития

Международный аэропорт Физули: Воздушные ворота Карабаха и символ развития Международный аэропорт Физули, введенный в эксплуатацию три года назад в рекордные сроки на освобожденных от оккупации территориях, сегодня является не только транспортным узлом, но и символом доступности и развития Карабахского региона.
Инфраструктура
9 июля 2024 г. 14:20
Международный аэропорт Физули: Воздушные ворота Карабаха и символ развития

Международный аэропорт Физули, введенный в эксплуатацию три года назад в рекордные сроки на освобожденных от оккупации территориях, сегодня является не только транспортным узлом, но и символом доступности и развития Карабахского региона.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, этот аэропорт также ворота на Путь Победы и ключ к основным транспортным узлам города Шуша.

Аэропорт Физули за короткий период времени принял множество глав правительств, сотни представителей государственных и иностранных аналитических центров, что подчеркивает его стратегическое значение и перспективы дальнейшего развития региона.

В эти дни Международный аэропорт Физули, в рамках неофициального саммита Организации тюркских государств, проходившего в Шуше, принял и отправил более 40 рейсов. Среди них было более 10 типов самолетов: успешная посадка таких воздушных судов, как Gulfstream V, Falcon 7X, Airbus 319, 320, Embraer 190, широкофюзеляжные Ил-96, Airbus 330, 340 и Boeing 787 в аэропорту Физули еще раз подтвердило его способность принимать различные типы самолетов, современный технологический уровень и соответствие международным стандартам.

Аэропорт оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 3000 метров и шириной 60 метров, обеспечивающей безопасное и комфортное приземление и взлет различных типов воздушных судов. Оборудованная автоматизированными системами вышка Управления воздушным движением обеспечивает управление полетами в соответствии со стандартами ICAO и IATA.

Кроме того, терминал, оснащенный современной инфраструктурой, позволяет отправлять не менее 200 пассажиров в час. В аэропорту имеются конвейеры для багажа, система регистрации, VIP-залы, магазины, рестораны и другие необходимые обьекты, обеспечивающие комфорт прибывающих пассажиров и гостей.

Сегодня воздушные ворота Карабаха - Международный аэропорт Физули, становится транспортно-логистическим центром, играющим важную роль в экономической, политической и культурной жизни региона. С 17 июля, с началом регулярных рейсов национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL в Карабах, начнется новый этап в направлении более тесной интеграции этого региона с Азербайджаном и миром. Это также значительно способствует будущему развитию и повышению потенциала туризма Карабаха.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı: Qarabağın hava qapısı və inkişaf simvolu
Версия на английском языке Fuzuli International Airport: Karabakh's air gate and symbol of development

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