Международный аэропорт Баку перейдет на усиленный режим работы в период Гран-при Формулы-1

В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года, который пройдет в Баку, ожидается рост пассажиропотока и интенсивности полетов в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в аэропорту, для оперативного управления возросшим пассажиропотоком, бесперебойности операционных процессов и оперативной организации обслуживания аэропорт будет работать в усиленном режиме с 19 по 27 сентября.

В этот период для обеспечения комфорта пассажиров и непрерывности обслуживания будет усилена деятельность соответствующих структурных подразделений.

Основная гоночная программа Гран-При Формулы 1 Азербайджана пройдет 24–26 сентября. С учетом усиления транспортного потока в столице в течение гоночной недели и возможных ограничений движения пассажирам рекомендуется заблаговременно планировать поездки в аэропорт и предусматривать достаточный запас времени для вылета.

Для более комфортной и беспрепятственной организации поездки пассажирам даются следующие рекомендации:

• Заблаговременно прибывать в аэропорт: планируйте поездку с учетом дополнительного времени для своевременного завершения регистрации, сдачи багажа и прохождения процедур безопасности.

• Использовать онлайн-регистрацию и возможности самообслуживания: если авиакомпания предоставляет такие услуги, вы можете быстрее завершить процесс регистрации, воспользовавшись онлайн-регистрацией, self check-in и baggage drop-off.

• Заранее проверять информацию о рейсе: уточните статус рейса и терминал вылета через электронный билет, официальный сайт авиакомпании и другие официальные каналы.

• Пользоваться общественным транспортом: в качестве альтернативы личному автомобилю вы можете воспользоваться услугой общественного транспорта Aeroexpress, курсирующего между станцией метро "28 Мая" и аэропортом.

• Соблюдать правила парковки: оставляйте транспортные средства только в отведенных парковочных зонах, а для высадки и посадки пассажиров используйте специальные зоны drop-off/pick-up. Первые 15 минут пользования парковкой бесплатны. Оплату парковки можно произвести онлайн через платформы "Tezödə", "AzParkinq" и "Birbank".

• Заблаговременно обращаться при необходимости специальной поддержки: пассажирам, нуждающимся в особом уходе, рекомендуется связаться с авиакомпанией не менее чем за 48 часов до вылета для своевременной организации необходимых услуг.

Международный аэропорт Гейдара Алиева в период Формулы 1 осуществит необходимые меры по безопасному и оперативному управлению возросшим пассажиропотоком и интенсивностью полетов, бесперебойному предоставлению услуг и обеспечению комфортного путешествия для пассажиров.