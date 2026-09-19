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    Международный аэропорт Баку перейдет на усиленный режим работы в период Гран-при Формулы-1

    Инфраструктура
    • 19 сентября, 2026
    • 17:45
    Международный аэропорт Баку перейдет на усиленный режим работы в период Гран-при Формулы-1

    В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года, который пройдет в Баку, ожидается рост пассажиропотока и интенсивности полетов в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

    Как сообщили Report в аэропорту, для оперативного управления возросшим пассажиропотоком, бесперебойности операционных процессов и оперативной организации обслуживания аэропорт будет работать в усиленном режиме с 19 по 27 сентября.

    В этот период для обеспечения комфорта пассажиров и непрерывности обслуживания будет усилена деятельность соответствующих структурных подразделений.

    Основная гоночная программа Гран-При Формулы 1 Азербайджана пройдет 24–26 сентября. С учетом усиления транспортного потока в столице в течение гоночной недели и возможных ограничений движения пассажирам рекомендуется заблаговременно планировать поездки в аэропорт и предусматривать достаточный запас времени для вылета.

    Для более комфортной и беспрепятственной организации поездки пассажирам даются следующие рекомендации:

    • Заблаговременно прибывать в аэропорт: планируйте поездку с учетом дополнительного времени для своевременного завершения регистрации, сдачи багажа и прохождения процедур безопасности.

    • Использовать онлайн-регистрацию и возможности самообслуживания: если авиакомпания предоставляет такие услуги, вы можете быстрее завершить процесс регистрации, воспользовавшись онлайн-регистрацией, self check-in и baggage drop-off.

    • Заранее проверять информацию о рейсе: уточните статус рейса и терминал вылета через электронный билет, официальный сайт авиакомпании и другие официальные каналы.

    • Пользоваться общественным транспортом: в качестве альтернативы личному автомобилю вы можете воспользоваться услугой общественного транспорта Aeroexpress, курсирующего между станцией метро "28 Мая" и аэропортом.

    • Соблюдать правила парковки: оставляйте транспортные средства только в отведенных парковочных зонах, а для высадки и посадки пассажиров используйте специальные зоны drop-off/pick-up. Первые 15 минут пользования парковкой бесплатны. Оплату парковки можно произвести онлайн через платформы "Tezödə", "AzParkinq" и "Birbank".

    • Заблаговременно обращаться при необходимости специальной поддержки: пассажирам, нуждающимся в особом уходе, рекомендуется связаться с авиакомпанией не менее чем за 48 часов до вылета для своевременной организации необходимых услуг.

    Международный аэропорт Гейдара Алиева в период Формулы 1 осуществит необходимые меры по безопасному и оперативному управлению возросшим пассажиропотоком и интенсивностью полетов, бесперебойному предоставлению услуг и обеспечению комфортного путешествия для пассажиров.

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1 Международный аэропорт Гейдар Алиев Усиленный режим работы
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    Bakı Aeroportu Formula 1 ərəfəsində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək
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    Heydar Aliyev International Airport to operate in enhanced mode ahead of Formula 1

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