Международные перевозки воздушным транспортом в Азербайджане резко возросли

В январе-июле этого года в Азербайджане воздушным транспортом были осуществлены импортно-экспортные операции по перевозке 71 321 тонны грузов на сумму 2 млрд 224 млн 517 тыс. долларов США.

В январе-июле этого года в Азербайджане воздушным транспортом были осуществлены импортно-экспортные операции по перевозке 71 321 тонны грузов на сумму 2 млрд 224 млн 517 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это соответственно в 2,2 раза и на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года .

За 7 месяцев воздушным транспортом было импортировано 7 411 тонн груза (на 17,4% больше) на сумму 2 млрд 45 млн 112 тыс. долларов США (в 2,4 раза больше), экспортировано 63 910 тонн груза (на 37,3% больше) на сумму 179 млн 404 тыс. долларов США (на 0,5% меньше).