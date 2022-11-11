Международные аэропорты Азербайджана обслужили с начала года 4,5 млн пассажиров

Международные аэропорты Азербайджана в октябре 2022 года обслужили 507 тысяч пассажиров. Суммарно за 10 месяцев текущего года этот показатель превысил 4,4 млн человек

Международные аэропорты Азербайджана в октябре 2022 года обслужили 507 тысяч пассажиров. Суммарно за 10 месяцев текущего года этот показатель превысил 4,4 млн человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

На долю Международного аэропорта Гейдар Алиев пришлось 429 тысяч пассажиров, из которых 370 тысяч - пассажиры международных рейсов.

AZAL и Buta Airways за октябрь обслужили 105 тысяч и 58 тысяч пассажиров на международных рейсах соответственно, то есть 38% от общего числа международных перевозок.

В октябре 2022 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 27 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров, не считая AZAL и Buta Airways, перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, FlyDubai и WizzAir.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в октябре 2022 года вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Анкара, Ташкент, Джидда, Тель-Авив и Шарджа. Суммарно по этим направлениями было обслужено 252 тысяч человек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В июне текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.

Skytrax присудил бакинскому аэропорту наивысший рейтинг "5-звезд", а также максимальный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19.