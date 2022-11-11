О нас

Международные аэропорты Азербайджана обслужили с начала года 4,5 млн пассажиров

Международные аэропорты Азербайджана обслужили с начала года 4,5 млн пассажиров Международные аэропорты Азербайджана в октябре 2022 года обслужили 507 тысяч пассажиров. Суммарно за 10 месяцев текущего года этот показатель превысил 4,4 млн человек
Инфраструктура
11 ноября 2022 г. 17:51
Международные аэропорты Азербайджана обслужили с начала года 4,5 млн пассажиров

Международные аэропорты Азербайджана в октябре 2022 года обслужили 507 тысяч пассажиров. Суммарно за 10 месяцев текущего года этот показатель превысил 4,4 млн человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

На долю Международного аэропорта Гейдар Алиев пришлось 429 тысяч пассажиров, из которых 370 тысяч - пассажиры международных рейсов.

AZAL и Buta Airways за октябрь обслужили 105 тысяч и 58 тысяч пассажиров на международных рейсах соответственно, то есть 38% от общего числа международных перевозок.

В октябре 2022 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 27 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров, не считая AZAL и Buta Airways, перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, FlyDubai и WizzAir.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в октябре 2022 года вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Анкара, Ташкент, Джидда, Тель-Авив и Шарджа. Суммарно по этим направлениями было обслужено 252 тысяч человек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.
В июне текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.

Skytrax присудил бакинскому аэропорту наивысший рейтинг "5-звезд", а также максимальный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's international airports serve almost 4.5 million people in 10 months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hava limanları 10 ayda 4,5 milyon sərnişinə xidmət göstərib

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi