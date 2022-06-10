О нас

Международные аэропорты Азербайджана обслужили свыше 1,5 млн человек

Международные аэропорты Азербайджана обслужили свыше 1,5 млн человек Суммарный пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана с начала 2022 года составил 1,53 млн. человек.
Инфраструктура
10 июня 2022 г. 17:17
Международные аэропорты Азербайджана обслужили свыше 1,5 млн человек

Суммарный пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана с начала 2022 года составил 1,53 млн. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, это более чем в два раза выше аналогичного показателя прошлого года.

В мае 2022 года действующие в стране аэропорты обслужили 396 тысяч человек, из которых 315 тысяч - это пассажиры, вылетевшие из столичного аэропорта или прилетевшие в него.

Базовые авиаперевозчики бакинского аэропорта - AZAL и Buta Airways с начала года перевезли 455 и 154 тысяч пассажиров соответственно. Из них 341,5 тыс. - пассажиры международных рейсов, что составляет 36% от общего объема международных перевозок.

В мае 2022 года в бакинский аэропорт регулярные рейсы совершили 24 иностранные авиакомпании. Также в этом месяце из Варшавы в Баку открыла прямые рейсы авиакомпания LOT.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в мае вошли Стамбул, Дубай, Москва, Тбилиси, Абу-Даби, Шарджа, Минск, Анкара, Измир и Кувейт.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.

Это высшее признание эффективности мер COVID-19, введенных в Международном аэропорту Гейдар Алиев для защиты своих пассажиров и сотрудников от распространения коронавируса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке International Airports of Azerbaijan serve over 1.5 million people
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında sərnişin axını iki dəfə artıb

Самое читаемое

В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi