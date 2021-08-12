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Международному аэропорту в Гяндже присвоен новый код IATA

Международному аэропорту в Гяндже присвоен новый код IATA Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) по инициативе Национального авиаперевозчика Азербайджана приняла решение о смене трехбуквенного кода международного аэропорта в городе Гянджа.
Инфраструктура
12 августа 2021 г. 16:35
Международному аэропорту в Гяндже присвоен новый код IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) по инициативе Национального авиаперевозчика Азербайджана приняла решение о смене трехбуквенного кода международного аэропорта в городе Гянджа.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Переименование международного кода аэропорта, учитывая масштабы мировой гражданской авиации, довольно сложный процесс, занимающий продолжительное время.

Трехбуквенные коды аэропортов предоставляются на постоянной основе и не могут быть изменены в короткие сроки.

После выполнения всех юридических процедур, в соответствии с Резолюцией 763 ИАТА, новым кодом второго по величине аэропорта в Азербайджане станет "GNJ", связанный с названием города – Гянджа. Прежний код аэропорта "KVD" был привязан к старому топониму - Кировабад. Так город назывался с 1935 по 1989 годы.

Данное изменение официально вступит в силу 10 сентября текущего года во всех системах бронирования авиабилетов. Новый код аэропорта, в том числе, будет указан на билетах, багажных бирках, информационных табло.

На сегодняшний день в Азербайджане построены и действуют шесть международных аэропортов – в Баку (GYD), Гяндже (GNJ), Нахчыване (NAJ), Габале (GBB), Лянкяране (LLK) и Загатале (ZTU). Также в абшеронском поселке Забрат развернута база вертолетной авиакомпании ASG Helicopter Services (ZXT).

В настоящее время продолжается строительство международного аэропорта в Физули (FZL), открытие которого запланировано на ближайшее время. На освобожденных территориях Карабаха будет построено еще два аэропорта – в Лачинском и Зангиланском районах Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədəki beynəlxalq hava limanına yeni IATA kodu təyin edilib

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